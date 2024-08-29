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К сезону холодов. На повестке – вопрос о готовности к запуску отопительных систем

К сезону холодов. На повестке – вопрос о готовности к запуску отопительных систем

С проверкой, на какой стадии находится ремонт коммунальных сетей, глава города Алексей Титовский провёл выездное рабочее совещание с участием руководителей окружного профильного департамента и АО «Салехардэнерго».

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