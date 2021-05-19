Леонков: пистолет-пулемет ППК-20 гарантирует российским летчикам возможность обороняться

Пистолет Лебедева и ППК-20, несмотря на свою компактность, отличаются хорошими боевыми качествами. Это стрелковое оружие значительно повышает шансы на выживание Стрелковое оружие собираются добавить в аварийный комплекс российских военных летчиков.
Пистолет Лебедева и ППК-20, несмотря на свою компактность, отличаются хорошими боевыми качествами. Это стрелковое оружие значительно повышает шансы на выживание Стрелковое оружие собираются добавить в аварийный комплекс российских военных летчиков.
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