Эксперт назвал данные о дальности полета «Паляницы» «сказками Зеленского»

Заявления Киева о способности нового украинской ракеты-дрона «Паляниця» пролететь 1,5 тыс. км не могут соответствовать действительности, считает экс-глава российской промышленной группы «Южмаша» Вячеслав Смоленко.
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