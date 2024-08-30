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Новые рекомендации по лечению хронического коронарного синдрома предоставляют более широкий набор диагностических инструментов и методов предотвращения серьёзных осложнений

Рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению хронического коронарного синдрома, опубликованные в 2024 году, уделяют особое внимание здоровью не только крупных, но и мелких кровеносных сосудов сердца.

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