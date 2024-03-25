Sky News: Великобритания готовит санкции против Китая за кибератаки на британский парламент

Санкции в отношении Китая намерено ввести правительство Соединённого Королевства. Телеканал Sky News в понедельник, 25 марта, сообщил, что эти меры, вероятно, связаны с кибератаками против британских парламентариев.
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