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От "Гуси‑гуси" до "Ладушек". Эксперт рассказала, что скрывают знакомые с детства потешки

От "Гуси‑гуси" до "Ладушек". Эксперт рассказала, что скрывают знакомые с детства потешки

Культуролог объяснила, как в простых детских играх зашифрованы древние славянские обряды, мифология и защитная магия Знакомые с детства потешки — вроде "Гуси‑гуси", "Ладушки", "По кочкам" — на самом деле хранят отголоски древних славянских верований и обрядов, рассказала "КП-Новосибирск" культуролог Елена Тихомирова.

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