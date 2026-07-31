От "Гуси‑гуси" до "Ладушек". Эксперт рассказала, что скрывают знакомые с детства потешки

Культуролог объяснила, как в простых детских играх зашифрованы древние славянские обряды, мифология и защитная магия Знакомые с детства потешки — вроде "Гуси‑гуси", "Ладушки", "По кочкам" — на самом деле хранят отголоски древних славянских верований и обрядов, рассказала "КП-Новосибирск" культуролог Елена Тихомирова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии