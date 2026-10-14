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Врач Чернышова: сезонные вирусы могут приводить к осложнению в виде пневмонии

Врач Чернышова: сезонные вирусы могут приводить к осложнению в виде пневмонии

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что осенний рост заболеваемости внебольничной пневмонией связан в том числе с распространением респираторных инфекций и тесными контактами людей в учебных заведениях и офисах.

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