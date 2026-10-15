Неофициальный гимн десантников, командирские часы от Василия Маргелова и около двухсот киноработ — это биография Александра Пяткова, но стартовала она не на съёмочной площадке.
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