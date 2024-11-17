Жена солиста группы "На-на" Владимира Левкина сообщила о его смерти

О смерти артиста пишет MASH со ссылкой на супругу исполнителя. Причина смерти не называется, однако ранее сообщалось об онкологическим заболеванием, с которым продолжительное время боролся Владимир Левкин.
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