Пенсионеров предупредили об ошибках при увольнении с работы

Гражданин, который не хочет продолжать трудиться как работающий пенсионер, может уволиться с работы, чтобы полноценно выйти на пенсию — однако существуют правила, по которым это нужно делать, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов «Прайму».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии