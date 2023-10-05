Пенсионеров предупредили об ошибках при увольнении с работы

Гражданин, который не хочет продолжать трудиться как работающий пенсионер, может уволиться с работы, чтобы полноценно выйти на пенсию — однако существуют правила, по которым это нужно делать, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов «Прайму».