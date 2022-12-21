Волочковой на зависть: Собчак показала отделку нового загородного дома с баней и бассейном

Телеведущая продолжает хвастаться особняком. Ксения Собчак показала отделку кухни Кадр из видеоКсения Собчак наконец-то закончила ремонт в своем шикарном загородном доме на Рублевке, в который она вкладывала баснословные суммы последние лет шесть.