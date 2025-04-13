Губернатор ЯНАО презентовал нацпроект «Молодежь и дети» в Москве

Новый нацпроект реализуется по поручению Владимира Путина с 2025 года. Презентация прошла в формате диалога между молодежью и представителями федеральных ведомств, общественных организаций и глав регионов России, сообщила пресс-служба правительства Ямала.
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