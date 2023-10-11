Новым главврачом Ахтубинской больницы стал подполковник внутренней службы

Астраханские власти уже поставили новому главному врачу первоочередные задачи - привлечь в район новые медицинские кадры, обновить медучреждения муниципального образования и пополнить их новым медицинским оборудованием.
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