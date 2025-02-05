Госсекретарь США Рубио: Трамп призвал "сделать Газу снова прекрасной"

Сектор Газа должен стать "снова прекрасным". Об этом заявил госсекретарь США Макро Рубио на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) после слов президента США Дональда Трампа о взятии под контроль этого региона.
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