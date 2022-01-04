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Во французском Марселе выявили новый штамм COVID-19

Во французском Марселе выявили новый штамм COVID-19

Во французском городе Марсель выявили новый штамм коронавируса. Соответствующую информацию предоставили ученые Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU), которые ранее провели исследование.

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