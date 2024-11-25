Багреева: утвержден перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Московское правительство утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в следующем году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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