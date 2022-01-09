Статистика COVID-19

9 января 2022 года в ЯНАО 44 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 62 377) 58 001 человек выздоровели 2 человека умерли (за весь период – 967) 189 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 28 пациентов в тяжелом состоянии, 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый […]9 января 2022 года в ЯНАО 44 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 62 377) 58 001 человек выздоровели 2 человека умерли (за весь период – 967) 189 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 28 пациентов в тяжелом состоянии, 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 440) 43 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 937) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.