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Танцы, дроны и дополненная реальность. Фестиваль по киберспорту прошел в Барнауле

Танцы, дроны и дополненная реальность. Фестиваль по киберспорту прошел в Барнауле

Студенты со всего Алтайского края съехались в ДК города Барнаула и СК "Победа", чтобы побороться за первое место 25 января, в День студента, в Барнауле провели мультиспортивный фестиваль фиджитал- и киберспорта среди студентов вузов и ссузов.

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