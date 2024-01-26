Танцы, дроны и дополненная реальность. Фестиваль по киберспорту прошел в Барнауле

Студенты со всего Алтайского края съехались в ДК города Барнаула и СК "Победа", чтобы побороться за первое место 25 января, в День студента, в Барнауле провели мультиспортивный фестиваль фиджитал- и киберспорта среди студентов вузов и ссузов.