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Царьград

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Староконстантинов - всё. Вместе с F-16. Какие ещё склады и бункеры поразили ВС России?

Похоже, аэродром в Староконстантинове, по которому уже не раз били русские, наконец всё. Причём вместе с находившимися там в момент недавнего удара американскими истребителями F-16.

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