Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в школе Краснодара

Восьмиклассники заступились за одноклассницу, которой не давал пройти их одноклассник, впоследствии нанесший им травмы принесенным ножом, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 7 декабря РИА Новости.
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