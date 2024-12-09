#США #Трамп #Круто ⚡️🇺🇸⚡️ Дональд Трамп СОВЕРШЕНСТВУЕТ СВОИ ШУТКИ❗️ В своей соцсети “Truth Social” избранный президент США в очередной раз прорекламировал мерч имени себя.
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#США #Трамп #Круто ⚡️🇺🇸⚡️ Дональд Трамп СОВЕРШЕНСТВУЕТ СВОИ ШУТКИ❗️ В своей соцсети “Truth Social” избранный президент США в очередной раз прорекламировал мерч имени себя.
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