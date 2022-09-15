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Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это "сегодня же", заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

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