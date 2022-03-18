Драйзайтль забросил 40 шайб в 61 матче – лучший результат в «Эдмонтоне» с 1989 года

Драйзайтль забросил 40 шайб в 61 матче – лучший результат в «Эдмонтоне» с 1989 года

Леон Драйзайтль забросил 40 шайб в 61 матче – лучший результат в «Эдмонтоне» с 1989 года. Немецкий форвард «Ойлерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:1).

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