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Daily Moscow

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Театр комедии на ВДНХ откроет сезон 1 сентября с обновленным репертуаром

Театр комедии на ВДНХ откроет сезон 1 сентября с обновленным репертуаром

Театр комедии на ВДНХ 1 сентября откроет сезон в историческом здании Дома культуры. ВДНХ представила обновленный репертуар: в него вошли более 15 спектаклей, включая комедии о любви и семье, классические постановки и премьеру.

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