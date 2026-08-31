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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палоу стал пятикратным чемпионом «Индикара», О’Уорд выиграл обе гонки в Милуоки

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу в пятый раз стал чемпионом « Индикара ». Пилот «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд выиграл первую гонку на «овале» в Милуоки, перенесенную с субботы из-за дождя.

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