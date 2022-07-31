РОСБАЛТ

785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Американский корабль с крылатыми ракетами «Томагавк» зашел в Черное море, что он там делает, ведь идут военные действияАмериканский раке...
  • Malina
    и как накажут "это ж дети"?  Совершеннолетнего надо по всей строгости закона, а несовершеннолетних жеребцов - наказат...В Забайкалье уста...
  • Анатолий налетов
    Даже в праздник, да нагадить, Любимая нацлов игра! Их от всех портов избавить Наступила, знать, пора...В Севастополе отм...

На Филиппинах заявили, что землетрясение затронуло более 314 тыс. человек

На Филиппинах заявили, что землетрясение затронуло более 314 тыс. человек

Более 314,1 тыс. человек оказались затронуты землетрясением, произошедшим в среду на Филиппинах. Как передает ТАСС со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, погибли 10 человек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх