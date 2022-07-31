На Филиппинах заявили, что землетрясение затронуло более 314 тыс. человек

Более 314,1 тыс. человек оказались затронуты землетрясением, произошедшим в среду на Филиппинах. Как передает ТАСС со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, погибли 10 человек.
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