"Так и будут город уродовать": новый поворот в истории с приморскими недостроями

Новые детали в истории с двумя недостроями в центре Артема в Приморье подметили местные жители. Однако, судя по реакции в соцсетях, изменения горожан не особо порадовали, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на tg-канал "Новости Артема+" (18+).