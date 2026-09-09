БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

Дефицит в СССР был не от отсутствия товаров, тому была другая причина

Дефицит в СССР был не от отсутствия товаров, тому была другая причина

Андрей Колганов: В Китае есть стратегия создания среднезажиточного общества, а у нас только разрозненные инициативы Елена Янчук На фото: доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

"...низкое качество государственного управления..." говорит о том, что кадры, которые подбирает "гарант", мягко говоря, - дерьмо, из-за самого принципа подбора! Государственным управлением должны заниматься умные люди, а не "свои", которых всё время приходится "не сдавать"!

Профиль пользователя Вадим Кузнецов
Вадим Кузнецовизменено

Т.н. "эффективный собственник" (то-есть мародер) изначально настроен не на создание и не на модернизацию, а на "оптимизацию", так что при имеющейся модели экономики ожидать технологического суверенитета не приходится.