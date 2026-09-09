Дефицит в СССР был не от отсутствия товаров, тому была другая причина

Андрей Колганов: В Китае есть стратегия создания среднезажиточного общества, а у нас только разрозненные инициативы Елена Янчук На фото: доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
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- Я работал при Соц...
Оплата управленца должна зависеть от результата работы управляемого участка.
"...низкое качество государственного управления..." говорит о том, что кадры, которые подбирает "гарант", мягко говоря, - дерьмо, из-за самого принципа подбора! Государственным управлением должны заниматься умные люди, а не "свои", которых всё время приходится "не сдавать"!
Т.н. "эффективный собственник" (то-есть мародер) изначально настроен не на создание и не на модернизацию, а на "оптимизацию", так что при имеющейся модели экономики ожидать технологического суверенитета не приходится.