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Владимирские новости

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Ремонт тротуаров в центре Владимира провоцирует пробки

Ремонт тротуаров в центре Владимира провоцирует пробки

Ремонт тротуаров в центре Владимира привел к образованию пробок, перекрытие одной полосы для пешеходов создает заторы от Большой Нижегородской до Золотых ворот.

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