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10 продуктов, которые нельзя убирать в холодильник, но вы об этом не знали

10 продуктов, которые нельзя убирать в холодильник, но вы об этом не знали

Под воздействием холода некоторые из них могут испортиться Всем известно с детства незабвенное правило — принес продукты, убери их в холодильник.

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Комментарии
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андрей картаев
автор не в теме бананы вообще то перевозят в холодильниках и везут морем много дней  и везут зелеными  и за пару дней до прихода в порт назначения бывает пускают углекислый газ если надо что бы дозрели у нас это  желтый цвет банана хотя это тоже недоспелый банан  а вот как вы написали что начинает темнеть это и есть спелый и самый полезный банан внутри он становится медовым в этом и есть его полезная ценность да наши люди едят их желтыми вкус как у мыла и вы к этому призываете
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