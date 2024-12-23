10 продуктов, которые нельзя убирать в холодильник, но вы об этом не знали

андрей картаев

автор не в теме бананы вообще то перевозят в холодильниках и везут морем много дней и везут зелеными и за пару дней до прихода в порт назначения бывает пускают углекислый газ если надо что бы дозрели у нас это желтый цвет банана хотя это тоже недоспелый банан а вот как вы написали что начинает темнеть это и есть спелый и самый полезный банан внутри он становится медовым в этом и есть его полезная ценность да наши люди едят их желтыми вкус как у мыла и вы к этому призываете