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Закон, порядок, государство

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Торжественный митинг, приуроченный к 82-й годовщине подвига, прошел у мемориала 11 героям-саперам на 114 километре Волоколамского шоссе

Торжественный митинг, приуроченный к 82-й годовщине подвига, прошел у мемориала 11 героям-саперам на 114 километре Волоколамского шоссе

На мероприятии присутствовали школьники и учащиеся кадетских классов города Москвы и Волоколамска, студенты военной кафедры Московского автомобильно-дорожного института, юнармейцы, представители карбышевского движения.

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