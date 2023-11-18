Торжественный митинг, приуроченный к 82-й годовщине подвига, прошел у мемориала 11 героям-саперам на 114 километре Волоколамского шоссе

На мероприятии присутствовали школьники и учащиеся кадетских классов города Москвы и Волоколамска, студенты военной кафедры Московского автомобильно-дорожного института, юнармейцы, представители карбышевского движения.
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