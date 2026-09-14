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Рязанские новости

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Житель Рязани предстанет перед судом за неуплату алиментов

Житель Рязани предстанет перед судом за неуплату алиментов

Сумма задолженности по алиментам превысила 80 тысяч рублей, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

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