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Царьград

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РАН прогнозирует многолетнее снижение солености Азовского моря

РАН прогнозирует многолетнее снижение солености Азовского моря

Южный научный центр РАН информирует о рекордной солености Азовского моря, достигшей 16 промилле. Из-за снижения водности рек, особенно Дона, изменения в экосистеме могут растянуться на десятилетия, влияя на флору и фауну.

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