Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Этим утром Санкт-Петербург был атакован беспилотником По данным экстренных служб, БПЛА был сбит силами ПВО, угроз для населения нет.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Этим утром Санкт-Петербург был атакован беспилотником По данным экстренных служб, БПЛА был сбит силами ПВО, угроз для населения нет.
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