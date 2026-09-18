Когда речь заходит о настоящих принципах, Сергей Лавров не привык ходить вокруг да около. Глава российского МИД только что чётко и без лишних экивоков заявил: права русскоязычных жителей Украины ни при каких условиях не станут разменной монетой в переговорах по урегулированию конфликта.