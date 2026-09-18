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FiNE NEWS

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Лавров жёстко поставил точку: права русскоязычных на Украине — не предмет торга!

Когда речь заходит о настоящих принципах, Сергей Лавров не привык ходить вокруг да около. Глава российского МИД только что чётко и без лишних экивоков заявил: права русскоязычных жителей Украины ни при каких условиях не станут разменной монетой в переговорах по урегулированию конфликта.

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