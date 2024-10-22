Больше тысячи водителей в Карелии наказали за использование телефона

Автомобилистов предупредили, что нельзя не только разговаривать по мобильному С начала текущего года больше тысячи водителей в Карелии наказали за использование мобильных телефонов во время управления транспортным средством.
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