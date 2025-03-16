Овечкин рассказал о своих эмоциях во время приближения к рекорду Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ему нравится повышенное внимание на фоне приближения к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).