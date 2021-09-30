В Сортавале поймали и осудили наркокурьера из Петербурга

Бывший житель карельского города переехал в Северную столицу и возил оттуда на малую родину наркотики В Карелии дали срок злоумышленнику, который покупал наркотики в Петербурге и распространял через закладки в Сортавале и на территории республики.
Бывший житель карельского города переехал в Северную столицу и возил оттуда на малую родину наркотики В Карелии дали срок злоумышленнику, который покупал наркотики в Петербурге и распространял через закладки в Сортавале и на территории республики.
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