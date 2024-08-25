Одиозный закон «О поддержке порабощённых народов» – по-прежнему в ходу По данным зарубежных военно-политических источников, вторжение ВСУ в Курскую область впрямую связано с пресловутыми «претензиями» украинских националистов на обширные российские территории в Южном, Северокавказском и Центральном федеральных округах.