Одиозный закон «О поддержке порабощённых народов» – по-прежнему в ходу По данным зарубежных военно-политических источников, вторжение ВСУ в Курскую область впрямую связано с пресловутыми «претензиями» украинских националистов на обширные российские территории в Южном, Северокавказском и Центральном федеральных округах.
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