Лисейкина назвала жизнь в Сербии откатом в прошлое минимум на 15 лет

Россияне, переехавшие в Сербию, делятся неожиданными наблюдениями о быте, кухне и цифровой сфере. Есть ли жизнь после QR-кодов? Отказ от наличных в России казался абсолютной нормой, но переезд в Сербию заставил многих пересмотреть свои привычки.