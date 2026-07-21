НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

499 подписчиков

Лисейкина назвала жизнь в Сербии откатом в прошлое минимум на 15 лет

Лисейкина назвала жизнь в Сербии откатом в прошлое минимум на 15 лет

Россияне, переехавшие в Сербию, делятся неожиданными наблюдениями о быте, кухне и цифровой сфере. Есть ли жизнь после QR-кодов? Отказ от наличных в России казался абсолютной нормой, но переезд в Сербию заставил многих пересмотреть свои привычки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии