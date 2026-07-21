Лисейкина назвала жизнь в Сербии откатом в прошлое минимум на 15 лет

Россияне, переехавшие в Сербию, делятся неожиданными наблюдениями о быте, кухне и цифровой сфере. Есть ли жизнь после QR-кодов? Отказ от наличных в России казался абсолютной нормой, но переезд в Сербию заставил многих пересмотреть свои привычки.
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