Младший сержант Волков с помощью ПТУР уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ

Младший сержант Артем Волков, обороняя один из населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, успешно с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) и до 10 пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ).