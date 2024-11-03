Младший сержант Волков с помощью ПТУР уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ

Младший сержант Артем Волков, обороняя один из населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, успешно с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) и до 10 пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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