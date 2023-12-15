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Позитив для оптимистов

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Зачем переплачивать в стоматологиях?

Зачем переплачивать в стоматологиях?

  Стоматология деньги Вы знаете, что переплачиваете достаточно большие деньги врачам-стоматологам? Вас просто обирают! Все дело в том, что вы не знаете особенностей данного бизнеса.

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