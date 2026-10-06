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Русская весна

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На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol

На Западе исчерпаны запасы нефти, заявил глава Vitol

Запасы нефти в западных странах исчерпаны в результате конфликта с Ираном, заявил глава крупнейшей в мире независимой нефтетрейдерской компании Vitol Group Рассел Харди.

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