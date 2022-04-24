Латвийские православные христиане празднуют Пасху

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Сегодня, 24 апреля, латвийские православные христиане праздную Пасху! В латвийских православных храмах праздничное убранство, светлое настроение и улыбки.
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