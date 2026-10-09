«Поднимет конкурс на другой уровень»: Виктор Дробыш назвал Киркорова кандидатом на «Интервидение»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш перечислил артистов, которые, по его мнению, могли бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Санду заявила о н...
- Н «Но ты не должен ...
- Кому достанутся к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым