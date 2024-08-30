Врач Малыгина: волшебных таблеток для поддержания и поднятия иммунитета нет

Осенне-зимний период — пик заболеваемости различными ОРВИ, в том числе гриппом. А постоянное нахождение в большом коллективе, как у школьников, лишь способствует быстрому распространению различных микроорганизмов между ними.
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