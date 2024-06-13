Повышение ставки по ипотеке: что побудило к изменениям и как это отразится на рынке недвижимости Ирэн ОрлонскаяВ последнее время российские банки резко увеличили размер первоначального взноса по ипотечным кредитам.
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