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Калужские новости

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Ивановская компания подала иск к калужскому «Биотех Росва» на 52 млн рублей

Ивановская компания подала иск к калужскому «Биотех Росва» на 52 млн рублей

«Экоград» из Иваново требует с калужского «Биотех Росва» 43,99 млн рублей долга за выполненные работы и 8,18 млн рублей неустойки.

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