Глава МОК заявил, что организация делает всё для возвращения российских спортсменов

Атлеты после возвращения смогут выступать в нейтральном статусе Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация делает всё для того, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену.
Атлеты после возвращения смогут выступать в нейтральном статусе Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация делает всё для того, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену.
Свежие комментарии