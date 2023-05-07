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Глава МОК заявил, что организация делает всё для возвращения российских спортсменов

Глава МОК заявил, что организация делает всё для возвращения российских спортсменов

Атлеты после возвращения смогут выступать в нейтральном статусе Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация делает всё для того, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену.

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