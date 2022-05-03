Председатель СК России поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году

В средствах массовой информации было опубликовано видео, на котором пленный боевик «Айдара» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) рассказывает о преступлениях, совершенных военнослужащими этого батальона, и отдельно говорит об убийстве мирного жителя – специалиста по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС.
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